Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manavgat'ın Değirmenli Mahallesi Selimli mevkisinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın Ulukapı Mahallesi Bardaklar mevkisine doğru ilerledi.

Yangına, Manavgat, Taşağıl, Serik, Alanya ve Akseki'den toplam 25 arazöz, 2 dozer, Antalya Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye araçları ile büyükşehir ve Manavgat belediyelerine ait çok sayıda su tankeri ile müdahale edildi. Yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.

Güçlükle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürerken yaklaşık 10 hektarlık alan zarar gördü.

Bucakşeyhler Mahallesi Bucak mevkisinde çıkan orman yangını ise Manavgat Orman İşletme ekiplerinin müdahalesi sonucu büyümeden kısa sürede söndürüldü.

Ulukapı Mahallesi Tülübelen mevkisinde de tarım arazisinde çıkan yangın evlere ulaşmadan söndürülürken, zeytin ağaçları ve çam ağaçlarının bulunduğu 15 dönümlük alan zarar gördü.

Dolbazlar Mahallesinde çıkan arazi yangınında da yaklaşık 1 dönümlük alanın zarar gördüğü bildirildi.