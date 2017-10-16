Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Çağlar Horoz'un kullandığı 64 BJ 037 plakalı otomobil, Uşak'tan İzmir istikametine ilerlerken Çınar rampası mevkisinde, aynı yönde giden Dursun Kutlu'nun kullandığı 45 ZB 0675 plakalı saman yüklü kamyona arkadan çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Horoz ile yanında bulunan Ogün Viran olay yerinde hayatını kaybetti.

Hurdaya dönen otomobilde sıkışan cesetler itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkartılarak Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.