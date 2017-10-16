Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yakalama kararı bulunan Mustafa B.'yi Eskişehir'de gözaltına aldı. TEM Şubesi'ne götürülen Mustafa B., buradaki işlemlerin ardından Ankara'ya gönderildi.
İhraç edilen polis müdürü gözaltına alındı
16.10.2017 - 10:10 | Son Güncelleme: 16.10.2017 - 10:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, daha önce meslekten ihraç edildiği belirtilen 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Mustafa B. Eskişehir'de gözaltına alındı.
Etiketler : polis,haberler,gözaltı,
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