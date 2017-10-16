Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yakalama kararı bulunan Mustafa B.'yi Eskişehir'de gözaltına aldı. TEM Şubesi'ne götürülen Mustafa B., buradaki işlemlerin ardından Ankara'ya gönderildi. 