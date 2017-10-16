Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza, sabaha karşı Uşak-İzmir karayolunun 14. kilometresinde meydana geldi. Karakuyu köyünde market işleten Çağlar Horoz’un kullandığı 64 BJ 037 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde bulunan kamyona arkadan çarptı. Kazada sürücü Çağlar Horoz ve yanında bulunan arkadaşı otobüs servisçiliği yapan Ogün Viran araç içerisinde sıkışarak feci şekilde can verdi. Araçta sıkışan cenazeler, itfaiye yardımı ile çıkarıldıktan sonra morga götürüldü. Güvenlik güçleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.