Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzeyli, zamanla Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 23
İstanbul: Az bulutlu ve açık, gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 25
Bursa: Az bulutlu ve açık, gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 27
İzmir: Az bulutlu ve açık 29
Adana: Az bulutlu ve açık 32
Antalya: Az bulutlu ve açık 30
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 24
Trabzon: Parçalı bulutlu 22
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 16
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 26
Bugün hava nasıl olacak?
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Balıkesir, Bandırma, Sakarya ve Düzce, gece saatlerinde İstanbul, Bursa ve Balıkesir çevrelerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
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