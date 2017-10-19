Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. 
Rüzgarın genellikle kuzeyli, zamanla Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. 
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 23 
İstanbul: Az bulutlu ve açık, gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 25 
Bursa: Az bulutlu ve açık, gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 27 
İzmir: Az bulutlu ve açık 29 
Adana: Az bulutlu ve açık 32 
Antalya: Az bulutlu ve açık 30 
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 24 
Trabzon: Parçalı bulutlu 22 
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 16 
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 26 