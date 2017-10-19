Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, zamanla Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 23

İstanbul: Az bulutlu ve açık, gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 25

Bursa: Az bulutlu ve açık, gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 27

İzmir: Az bulutlu ve açık 29

Adana: Az bulutlu ve açık 32

Antalya: Az bulutlu ve açık 30

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 24

Trabzon: Parçalı bulutlu 22

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 16

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 26