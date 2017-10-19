Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Raylı sistem, Deniz ve lastik tekerlekli toplu ulaşım araçlarına entegre olan Eminönü Alibeyköy tramvay hattında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Eminönü Meydanı’ndan başlayarak Unkapanı, Fener, Eyüp, Silahtarağa, Alibeyköy’e kadar ulaşacak olan hattın bitince alacağı görünüm animasyon haline getirildi. İBB tarafından hazırlanan ve yayınlanan animasyonda hattın bitmiş ve ulaşıma açılmış halinin nasıl görüneceği paylaşıldı.



Çalışmalar Koruma Bölge Kurulu ile koordineli olarak yürütülüyor



Hattın konumu ve tarihi yapısı itibariyle İstanbul’un en önemli toplu taşıma güzergahlarından birisi olması bekleniyor. Tramvay hattı hizmete alındığında, Medipol Üniversitesi Unkapanı Yerleşkesi, Kadir Has Üniversitesi Cibali Yerleşkesi, Feshane, Eyüp Devlet Hastanesi, Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü, Tarihi Piyer Loti Tepesi ve Alibeyköy Cep Otogarı ile kesintisiz toplu ulaşım sağlanacak.Bu alanların bir kısmının tarihi yarımada içerisinde ve Haliç kıyılarında olması dolayısıyla tarihi, turistik ve ekolojik açıdan bölgenin nitelik olarak taşıt trafiğinden arındırılması, karbon salınım azaltılması, yaya hareketliliğinin arttırılması planlanıyor.

Yetkililer, çalışmaların ise Koruma Bölge Kurulu ile koordineli olarak ve Koruma Kurulları bilgilendirilerek onay alındıktan sonra yürütüldüğünü belirtti.



“3 bölgede kazıklı platform vasıtasıyla tramvay hattı geçişi sağlanıyor”



Yetkililerce yapılan açıklamada ise, karayolunun yanında geçiş için yeterli alan bulunmayan güzergah üzerinde 3 bölgede kazıklı platform vasıtasıyla tramvay hattı geçişi sağlanacağı ifade edildi. Açıklamanın devamında ise şu ifadeler yer aldı: “Bu bölgelerdeki uygulama, Ulaşım gereklilikleri ve zemin parametreleri açısından teknik bir zorunluluktur. Haliç kili ve kaya derinliğinin -45 metre ve -60 metre civarında olması, inşaat tekniği açısından Üniversite Öğretim Görevlilerinden de alınan rapor ve görüşler doğrultusunda hat güzergahındaki sadece 3 bölgede kısmi kazıklı platformların yapımını gerektiriyor.”



“Tramvay hattı güzergahı belirlenirken güzergah üzerindeki tarihi yapılar dikkate alındı”



Yapılan açıklamanın devamında, “Tramvay hattı güzergahı belirlenirken proje aşamasında güzergah üzerindeki tarihi yapılar dikkate alındı. Tarihi yapılar sensörler yerleştirilerek titreşim ölçümleri aralıksız yapılmaktadır. Konunun uzmanı Üniversite Öğretim Görevlileri tarafından yapılan bu ölçümler, raporlanarak inceleniyor. Yapılan ölçümler sonucunda tarihi yapılarda herhangi bir deformasyon veya olumsuz bir durum oluşturmayacağı Üniversite Öğretim Üyeleri tarafından tespit edildi. Raporlar Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Koruma Kurullarıyla paylaşılıyor. Çalışmalar sırasındaki imalatlar yöntemleri titreşimleri minimum seviyeye indirilecek şekilde planlandı” denildi.



Eminönü- Alibeyköy Tramvay Hattı hakkında bilgi



Açıklamada Eminönü- Alibeyköy Tramvay Hattı hakkında şu bilgilere yer verildi:



“Eminönü otobüs durakları alanından Eminönü İstasyonu ile başlayan güzergah, Küçükpazar, Cibali, Fener, Balat, Ayvansaray, Feshane, Eyüp-Teleferik, Eyüp Devlet Hastanesi, Silahtarağa İstasyonu ile Sakarya Mahallesi İstasyonuna Haliç kıyısından geçerek, Alibeyköy Merkez, Alibeyköy Metro İstasyonu ile devam edip ve Alibeyköy Cep Otogarı İstasyonunda son bulacak.Hatta; 2 li dizi 30 araç hizmet verecek, günlük 114 Bin yolcu kapasitesi, 14 adet 60 metre uzunluğunda istasyon, yolculuk süresi 35 dakika olacak, hat uzunluğu 10 kilometre olacak. Güzergah boyunca tamamen katenersiz olan tramvay araçları enerjisini, iki ray arasına gömülü bir sistemden alacak.Görüntü kirliliği oluşturan katener enerji direkleri ve buna bağlı havai hat enerji kabloları kullanılmayacak.



Entegrasyonun olacağı istasyonlar



10 ayrı noktada yapımı devam eden ve planlanan hatlarla entegrasyon sağlıyor;



Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı (T1) Eminönü İstasyonu ve Şehir Hatları Eminönü vapur iskeleleri ile Eminönü İstasyonu’nda, Hacıosman-Yenikapı Metro Hattı (M2) ile Küçükpazar İstasyonu’nda, Beylikdüzü-Söğütlüçeşme Metrobüs Hattı ile Ayvansaray İstasyonu’nda, Eyüp-Pierre Loti-Miniatürk Teleferik Hattı (TF2) ile Eyüp-Teleferik İstasyonu’nda, Planlanan Bayrampaşa-Eyüp Tramvay Hattı ile Feshane İstasyonu’nda, Planlanan Kazlıçeşme-Söğütlüçeşme Metro Hattı ile Silahtarağa İstasyonu’nda, Planlanan Eyüp-Yeşilpınar Teleferik Hattı ile Sakarya Mahallesi İstasyonu’nda, Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı (M7) ile Alibeyköy Metro İstasyonu’nda,

Seyrantepe-Alibeyköy Metro Hattı ile Alibeyköy Cep Otogarı İstasyonu’nda entegre oluyor.”