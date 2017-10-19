78 yaşındaki Halil Kandemir idaresindeki 16 F 7524 plakalı traktör, Kurşunlu Mahallesi girişinde kontrolden çıktı. Savrulan traktör yolun sağındaki uçuruma yuvarlandı. Ters dönün traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti. Yoldan geçenler itfaiye ve 112’ye haber verildi. İtfaiye ekipleri traktörün altından yaşlı adamın cesedini çıkardı. Yaşlı adamın cenazesi savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.
Traktörün altında can verdi
19.10.2017 - 17:22 | Son Güncelleme: 19.10.2017 - 17:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa’nın İnegöl ilçesinde şarampole yuvarlanarak ters dönen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Etiketler : bursa,kaza,haberler,traktör,
512695 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/512695.aspx
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