Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Saatler 00.00 sıraların mağaza kapısının açılmasıyla bekleyen müşteriler İphone 8 ile buluştu. iPhone 8 İstanbulda satışa çıktı İnsanlar kuyruk oldu. İphone 8 4199 TL ile 5549 TL arasında satışa sunuldu. iPhone 8'i ilk alan Asrın Köklü "Çok mutluyum aylardır bekliyordum" dedi.





İPHONE 8 TRABZON'DA KEMENÇE VE HORON EŞLİĞİNDE SATIŞA SUNULDU



Trabzon'daki lansmanı için Kahramanmaraş caddesi üzerindeki iş yerinin önünde kuyruklar oluşurken, gece geç saatlere rağmen Iphone 8 hayranları telefonlarını almak için kuyruğa girdi. Satış öncesi yöresel atma türkü sanatçıları, İphone 8 için atma türkü atarak İphone kullanıcılarını eğlendirdi.







Lansmanla ilgili bilgi veren Uzun Telekom Şirket Yetkilisi Ahmet Uzun, “IPhone 8 ve 8 Plus’ın lansmanı Türkiye’de 6 ilde yapıldı. Bu şehirlerden biri de Trabzon’du. IPhone 8’in çıkacağını duyan bir çok kişi ülkemizin diğer illerinde olduğu gibi Trabzon’da kendilerini sıraya yazdırdı" dedi.



iPhone 8 konsept tasarımına, yeni MacBook Pro'da kullanılan TouchBar eklenmiş olup bu sayede hem telefonun işlevselliği üst düzeye çıkarılıyor hem de iPhone'un şık görünümünü daha da iyileştirmiş olan İphone 8 64 GB satış fiyatı ise 4100 TL olurken İphone 8 Plus 64 GB 4700 TL’den satışa sunuldu.







Trabzon da Iphone 8 ilk sahibi olan Suat Cihan ise, “Bir İphone kullanıcısıyım ilk olarak ben almak istedim, gecenin bu saatinde de olsa telefonu almak için buraya geldim” şeklinde konuştu.

KABLOSUZ ŞARJ ÖZELLİĞİ GELDİ

İlk bakışta tasarım açısından iPhone 7 modelleriyle benzer görünen iPhone 8'in detaylarında önemli yenilikler var. Uzun zamandan beri metal kasa kullanan Apple, bundan vazgeçerek iPhone 8 modelleriyle arka yüzeyi cam bir tasarıma geçti.

Özellikle altın rengi modelleri tasarım açısından dikkat çekiyor. iPhone 8 modellerin diğer dikkat çeken özelliği ise kablosuz şarj. Bu da kullanıcıları kablolardan kurtarmak açısından önemli bir özellik. Modelin A11 Biyonik işlemcisiyle performans da arttırıldı. Ayrıca kamera performansı ve pil performansı da iPhone 8'in dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor.