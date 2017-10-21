Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 1 ila 4 derece üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı, iç kesimlerde yer yer güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli 23
İstanbul: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli 22
Bursa: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli 25
İzmir: Az bulutlu ve açık 25
Adana: Az bulutlu ve açık 30
Antalya: Az bulutlu ve açık 28
Samsun: Az bulutlu ve açık 20
Trabzon: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 20
Erzurum: Az bulutlu ve açık 15
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 27
Bugün hava nasıl olacak?
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor, bütün bölgelerin az bulutlu ve açık, zamanla Doğu Karadeniz'in parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz’in iç kesimleri ve İstanbul çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 1 ila 4 derece üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı, iç kesimlerde yer yer güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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