Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 1 ila 4 derece üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı, iç kesimlerde yer yer güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli 23

İstanbul: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli 22

Bursa: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli 25

İzmir: Az bulutlu ve açık 25

Adana: Az bulutlu ve açık 30

Antalya: Az bulutlu ve açık 28

Samsun: Az bulutlu ve açık 20

Trabzon: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 20

Erzurum: Az bulutlu ve açık 15

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 27