Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sinop açıklarında avlanan Karadenizli balıkçılar, limana bolca avladıkları hamsi ve palamutla döndü. Balık bolluğu, yüksek seyreden fiyatları da düşürdü.Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hamsinin yavaş yavaş kendini göstermeye başladığını, sezonun kalan bölümünden umutlu olduklarını söyledi.Son günlerdeki olumlu hava koşullarının balık avında artış sağladığını vurgulayan Bayrak, "Tezgahlarda şu an itibarıyla 6-7 çeşit balık türü var. Hamsi ve palamut başta olmak üzere fiyatlar gerilemiş durumda. İnşallah böyle devam eder." dedi.Balıkçı Ayhan İri ise yaşanan bolluğun hem kendilerini hem de vatandaşları mutlu ettiğini dile getirdi.