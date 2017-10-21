Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden edinilen bilgilere göre; yerin 4,3 kilometre altında saat 17:33'te 3,7 şiddetinde bir deprem meydana geldi.Depremde mal veya can kaybı ile ilgili bilgi belirtilmedi.
Erzincan'da deprem oldu
21.10.2017 - 17:47 | Son Güncelleme: 21.10.2017 - 17:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde bulunan Yeniköy mahallesinde 3,7 şiddetinde deprem kaydedildi.
Etiketler : Erzincan,deprem oldu,
513196 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/513196.aspx
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