Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden edinilen bilgilere göre; yerin 4,3 kilometre altında saat 17:33'te 3,7 şiddetinde bir deprem meydana geldi.Depremde mal veya can kaybı ile ilgili bilgi belirtilmedi.