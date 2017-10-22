Erzincan Halitpaşa Mahallesi Halitpaşa Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen 3 itfaiye aracının yangına yetersiz kalması nedeniyle bölgeye 4. itfaiye aracı sevk edildi. İtfaiye araçlarının yangına müdahale etmekte zayıf kalması sebebiyle bölge sakinleri ekiplere tepki göstererek, itfaiye ekiplerine zorluk çıkardıkları görüldü.
Devam eden yangını södürme çalışmaları devam ediyor.
Erzincan'da çatı katında yangın
22.10.2017 - 02:21 | Son Güncelleme: 22.10.2017 - 02:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erzincan da çatı katında çıkan yangına itfaiye ekipleri yetersiz kaldı.
Erzincan Halitpaşa Mahallesi Halitpaşa Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen 3 itfaiye aracının yangına yetersiz kalması nedeniyle bölgeye 4. itfaiye aracı sevk edildi. İtfaiye araçlarının yangına müdahale etmekte zayıf kalması sebebiyle bölge sakinleri ekiplere tepki göstererek, itfaiye ekiplerine zorluk çıkardıkları görüldü.
Etiketler : erzincan,yangın,
513245 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/513245.aspx
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