Hakkâri Valiliğinden yapılan açıklamada, 21 Ekim 2017 günü Şemdinli ilçesi Çatalca köyü kırsal alanında İHA ile tespit edilen 5 bölücü terör örgütü mensubunun yapılan hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Hakkâri’de 5 terörist öldürüldü
22.10.2017 - 10:18 | Son Güncelleme: 22.10.2017 - 10:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkâri’de İHA ile tespit edilen 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Etiketler : Hakkâri,terörist,
513308 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/513308.aspx
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