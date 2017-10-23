Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla Irak uyruklu M.D.H.H. (38), A.W.M.M. (34) ve M.W.M.M. (27) gözaltına alındı.Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Samsun'da DEAŞ operasyonu
23.10.2017 - 13:42 | Son Güncelleme: 23.10.2017 - 13:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : Samsun,DEAŞ,
513637 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/513637.aspx
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