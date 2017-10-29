Tedavi sürecini yakından takip eden Bakan Kaya “Kendisine yeniden sağlığına kavuşması için gereken bütün desteği vereceğiz” dedi.
Kahraman çoban için Aile Bakanlığı devrede
29.10.2017 - 07:12 | Son Güncelleme: 29.10.2017 - 07:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ağrı’nın Diyadin ilçesine bağlı Günbuldu köyünde, elektrik teline takılan kuşu kurtarmak isterken akıma kapılıp iki kolunu kaybeden çoban Ramazan Taşdemir (17) için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya devreye girdi.
Etiketler : çoban,ağrı,
515196 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/515196.aspx
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