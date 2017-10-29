Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, merkeze bağlı Yurtbaşı beldesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S. idaresindeki 23 P 4034 plakalı kamyonum seyir halindeyken dorsesi açıldı. Bu sırada dorse yaya üst geçidine çarptı. Kazada sürücü ile birlikte 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, ambulansla Elâzığ Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.