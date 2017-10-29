Kaza, merkeze bağlı Yurtbaşı beldesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S. idaresindeki 23 P 4034 plakalı kamyonum seyir halindeyken dorsesi açıldı. Bu sırada dorse yaya üst geçidine çarptı. Kazada sürücü ile birlikte 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, ambulansla Elâzığ Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Elâzığ'da feci kaza: 2 yaralı
29.10.2017 - 10:09 | Son Güncelleme: 29.10.2017 - 10:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elâzığ'da kamyonun açılan dorsesinin üst geçide çarpması sonucu 2 kişi hafif yaralandı.
Etiketler : Elâzığ,kaza,yaşam,
515226 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/515226.aspx
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