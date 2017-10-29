Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda dün gece Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik, İnegöl, Orhangazi ve Gürsu ilçelerinde 15 ayrı adrese Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekiplerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polis tarafından DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen 8'i yaşı küçük 28 Suriye uyruklu, 2'si Azerbaycan uyruklu toplam 39 kişi gözaltına alındı. Polis ekiplerinin evlerde yaptıkları aramalarda çok sayıda dijital ve örgütsel materyale el konuldu. Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin sorguları Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde sürüyor.

