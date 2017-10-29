Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de balon turizminin başkenti olan Kapadokya’da olumsuz hava şartları nedeniyle balon turları iptal edildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından Kapadokya’da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edildi.

Kapadokya’da olumsuz hava şartları nedeniyle dün de balon turları iptal edilmişti.

