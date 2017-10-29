Türkiye’de balon turizminin başkenti olan Kapadokya’da olumsuz hava şartları nedeniyle balon turları iptal edildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından Kapadokya’da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edildi.
Kapadokya’da olumsuz hava şartları nedeniyle dün de balon turları iptal edilmişti.
Kapadokya’da balon turları iptal edildi
29.10.2017 - 17:21 | Son Güncelleme: 29.10.2017 - 17:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya’da olumsuz hava şartları nedeniyle balon turları iptal edildi.
Türkiye’de balon turizminin başkenti olan Kapadokya’da olumsuz hava şartları nedeniyle balon turları iptal edildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından Kapadokya’da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edildi.
Etiketler : Kapadokya,balon turları,olumsuz hava şartları,
515291 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/515291.aspx
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