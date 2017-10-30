Meteoroloji Müdürlüğü tarafından uyarısı yapılan fırtına Silivri’de akşam saatlerinden itibaren etkili oldu. Şiddetli rüzgâr nedeniyle Silivri limanında karaya bağlı olan bazı balıkçı kayıkları dalgalara dayanamadı. Kimi kayık sahiplerinin uyarıları dikkate alarak kayıklarını kıyıya çıkardıkları görülürken kimi kayıklarda dalgalara dayanamayıp parçalanarak alabora olduğu görüldü. Kayıklardan düşen malzemeleri dalgalar kıyıya vurdu.
Silivri'de fırtına nedeniyle kayıklar battı
30.10.2017 - 01:01 | Son Güncelleme: 30.10.2017 - 01:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Silivri’de etkili olan şiddetli rüzgâr kıyıda demirli olan bazı balıkçı kayıklarının alabora olmasına neden oldu.
Etiketler : silivri,fırtına,
515363 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/515363.aspx
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