Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisa’da yaşayan Kavadarlı ailesinden anne, kız ve oğul, yakalandıkları kanserden kurtularak hayata tutundu. Turgutlu ilçesinde oturan Kevser Kavadarlı (76), 2012 yılının Aralık ayında memesinde kist olduğunu fark edince kızı Şengül Kavadarlı (42) tarafından İzmir’deki özel bir hastaneye götürüldü. Yapılan muayene sonucu anne Kavadarlı’da ikinci evre meme kanseri tespit edildi. Doktorların önerisi üzerine ertesi gün kontrolden geçen kızında da birinci evre meme kanseri çıktı. Anne ve kızı 10 gün arayla ameliyat masasına yattı. Ailesinin tedavisi için hastaneye gidip gelen Erol Kavadarlı (55) ise sağ memesindeki kistin “yağ bezesi” olduğunu düşünerek uzun süre muayeneden kaçındı. Eşi, annesi ve kız kardeşinin ısrarları üzerine Aralık 2014’de muayene olan Erol Kavadarlı’nın da ikinci evre “meme kanseri” hastası olduğu anlaşıldı. Acilen ameliyata alınan Erol Kavadarlı, daha sonra kemoterapi gördü. Doktorların sürekli kontrol altında tuttuğu aile fertlerinde, son tetkiklerinde hastalığın izine rastlanmadı. “Hastalığımı öğrendiğimde dünyam başıma yıkıldı” diyen Şengül Kavadarlı “Annemin kanser olmasına çok üzülüyordum ama benim için şans oldu. Çünkü onun sayesinde erken teşhis ile kurtuldum” dedi.