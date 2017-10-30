Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK'nın kent merkezindeki yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Ekiplerce belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Terör örgütüyle bağlantıları olduğu iddiasıyla M.A. ve M.Ö. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü.