İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Ekipler Amirliğine bağlı yunus timleri, Döşeme Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda, şüphe üzerine içinde 3 kişinin bulunduğu bir otomobili durdurdu. Otomobilde arama yapan ekipler, tarihi eser olduğu tahmin edilen, 800 gram ağırlığında ve 19 santimetre uzunluğunda heykelcik ele geçirdi. Zanlılar Z.Ç, Y.B. ve M.Y. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Heykelciğin incelenmek üzere Adana Müze Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.
Adana'daki operasyonda ele geçirildi
30.10.2017 - 10:56 | Son Güncelleme: 30.10.2017 - 10:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan otomobilde tarihi eser olduğu değerlendirilen heykelcik bulundu.
Etiketler : adana,adana operasyon,tarihi eser operasyonu,
515459 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/515459.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER