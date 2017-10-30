Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Ekipler Amirliğine bağlı yunus timleri, Döşeme Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda, şüphe üzerine içinde 3 kişinin bulunduğu bir otomobili durdurdu. Otomobilde arama yapan ekipler, tarihi eser olduğu tahmin edilen, 800 gram ağırlığında ve 19 santimetre uzunluğunda heykelcik ele geçirdi. Zanlılar Z.Ç, Y.B. ve M.Y. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Heykelciğin incelenmek üzere Adana Müze Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.