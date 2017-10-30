Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adalar Mevkii Porsuk Çayı üzerinde düzenlenen kano yarışında kaza yaşandı. Bitiş noktasında yaklaşmakta olan iki kanonun çarpışması sonucu, bir kano alabora oldu. 10 kano yarışçısının suya düştüğü kaza sonrası ilk müdahale kurtarma ekipleri tarafından yapıldı. Kazada yaralanan olmazken, kanonun alabora olması bir vatandaşın amatör kamerasına yansıdı.