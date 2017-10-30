Adalar Mevkii Porsuk Çayı üzerinde düzenlenen kano yarışında kaza yaşandı. Bitiş noktasında yaklaşmakta olan iki kanonun çarpışması sonucu, bir kano alabora oldu. 10 kano yarışçısının suya düştüğü kaza sonrası ilk müdahale kurtarma ekipleri tarafından yapıldı. Kazada yaralanan olmazken, kanonun alabora olması bir vatandaşın amatör kamerasına yansıdı.
Eskişehir'de kano kazası
30.10.2017 - 11:23 | Son Güncelleme: 30.10.2017 - 11:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Cumhuriyet Kupası Dragon Kano Yarışları"nda bir kaza meydana geldi.
Etiketler : eskişehir,kano,kaza,haberler,
515469 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/515469.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER