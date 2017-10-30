Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, kaza, Soma-Kırkağaç karayolundaki kavşakta meydana geldi. Çanakkale'den yüklediği domatesleri Akhisar'da bir fabrikaya götürmek isteyen ismi öğrenilemeyen kamyon sürücüsü Soma, Kırkağaç bağlantısını sağlayan kavşağa hızlı girince kontrolünü kaybederek devrildi. Devrilen kamyonda bulunan tonlarca domates etrafa saçılırken sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Etrafa saçılan domateslerden sağlam olanları toplanırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.