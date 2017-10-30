Edinilen bilgilere göre, kaza, Soma-Kırkağaç karayolundaki kavşakta meydana geldi. Çanakkale'den yüklediği domatesleri Akhisar'da bir fabrikaya götürmek isteyen ismi öğrenilemeyen kamyon sürücüsü Soma, Kırkağaç bağlantısını sağlayan kavşağa hızlı girince kontrolünü kaybederek devrildi. Devrilen kamyonda bulunan tonlarca domates etrafa saçılırken sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Etrafa saçılan domateslerden sağlam olanları toplanırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Manisa'da domates yüklü kamyon devrildi
30.10.2017 - 13:18 | Son Güncelleme: 30.10.2017 - 13:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Manisa'nın Soma ilçesinde domates yüklü bir kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Tonlarca domates yola saçılırken kamyon sürücüsü kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.
Etiketler : domates,manisa,kaza,
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