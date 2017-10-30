Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kahramanlar Mahallesi 1411 Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanın 3'üncü katında oturan Nebahat Gazanfer'e ait evde yangın çıktı. Evden yükselen alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. Yaşlı kadın ise aynı mahallede sokakta oturan yakını 67 yaşındaki kardeşi Reşat Yurtseven tarafından evden çıkartıldı. İhbar üzerine sevk edilen polis ise çevre güvenliği alarak meraklı kişileri binadan uzaklaştırmaya çalıştı. Tamamen yanan ev kullanılamaz hale gelirken, yaşlı kadın büyük üzüntü yaşadı. Yapılan incelemede ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.