Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de bugün başta Ankara ve Bolu olmak üzere bir çok kente ilk kar düşerken, Antalya iki günlük yağışlı havanın ardından yerini güneşli havaya bıraktı. Hava sıcaklığının 25 derecelerde olması, yerli ve yabancı turistlerin Konyaaltı Sahilinde yüzmeyi tercih etmelerine neden oldu. Hava sıcaklığının 25 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 23 derece ölçüldüğü Antalya’da yerli ve yabancı turistlerin doldurduğu plajda tatilciler, denizin ve güneşin keyfini çıkarttı. Bazı vatandaşlar denize girmek yerine sahil bandında bulunan banklara otururken, bazı vatandaşlar ise sahilde güneşlenmeyi tercih etti.

"ANTALYA ÇOK GÜZEL"

Sırbistan’dan Antalya’ya tatile geldiğini ifade eden Yelena Viselevic, “Antalya çok güzel, Sırbistan bu kadar sıcak değil. Şuanda belki 8 derecedir. Biz buraya tatile geldik ve hava çok güzel. Türkiye’de bazı yerlere kar yağmış ama biz buraya denize girmek için geldik. Burası çok sıcak” dedi.

Cennet gibi bir ülke de yaşadıklarını söyleyen Cüneyt İleri, Biz burada kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Türkiye’nin çoğu yeri şuan soğuk ve kar yağışı olmuş. Biz burada denize giriyoruz. Dünde denize girdim ve suyun sıcaklığı çok iyi. Hava da çok güzel. Cennet gibi bir ülke de yaşıyoruz çok şanslıyız” diye konuştu.