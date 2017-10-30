Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Sinop'un 80 mil açığında Kaptan Cevdet adlı gemide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geminin kaptanı Zafer Uğur (43) kaptan köşkünde ölü bulundu. Aynı gemi ile Samsun Limanına getirilen kaptan Zafer Uğur'un cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaptanın ölümü şüpheli bulundu ve kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Soruşturma devam ediyor.