Olay, Sinop'un 80 mil açığında Kaptan Cevdet adlı gemide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geminin kaptanı Zafer Uğur (43) kaptan köşkünde ölü bulundu. Aynı gemi ile Samsun Limanına getirilen kaptan Zafer Uğur'un cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaptanın ölümü şüpheli bulundu ve kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Soruşturma devam ediyor.
Gemi kaptanının şüpheli ölümü!
30.10.2017 - 18:34 | Son Güncelleme: 30.10.2017 - 18:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sinop'un 80 mil açığındaki geminin kaptanının ölümü şüpheli bulundu ve kaptanın cenazesi otopsi için Samsun Limanına getirildi.
Etiketler : samsun,sinop,kaptan,gemi kaptanı,
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