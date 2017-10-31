Alınan bilgiye göre, Yunusemre Mahallesi'nde kız yurdu inşaatının beşinci katındaki iskelede demir kesme makinesiyle çalışan Sait Kayaalp (58), dengesini kaybederek yaklaşık 20 metre yükseklikten, zemindeki demir korkulukların üzerine düştü.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kayaalp'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kayaalp'in cesedi, demir korkuluklardan itfaiye ekiplerince çıkartıldı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kayaalpi'in cesedi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Denizli'de iskeleden düşen işçi öldü
31.10.2017 - 12:10 | Son Güncelleme: 31.10.2017 - 12:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pamukkale ilçesinde bir inşaatın 5'inci katından düşen işçi hayatına kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Yunusemre Mahallesi'nde kız yurdu inşaatının beşinci katındaki iskelede demir kesme makinesiyle çalışan Sait Kayaalp (58), dengesini kaybederek yaklaşık 20 metre yükseklikten, zemindeki demir korkulukların üzerine düştü.
Etiketler : denizli,iş kazası,inşaat işçisi,haberler,
515779 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/515779.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER