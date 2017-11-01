Ortalama 2 dakika süren dolu yağışı yeri beyaz örtüyle kapladı. Fındık büyüklüğünde yağan dolu hayatı olumsuz etkiledi. Olumsuz hava şartlarından dolayı bazı meyve ve sebze bahçeleri zarar gördü.
Sinop’ta dolu yağışı
01.11.2017 - 16:14 | Son Güncelleme: 01.11.2017 - 16:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sinop’ta dolu yağışı etkili oldu.Sinop’ta bugün 15.00 saatlerinde şiddetli rüzgar ve sağanak yağış yerini doluya bıraktı.
Etiketler : Sinop,dolu yağışı,yaşam haberleri,
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