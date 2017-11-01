Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ortalama 2 dakika süren dolu yağışı yeri beyaz örtüyle kapladı. Fındık büyüklüğünde yağan dolu hayatı olumsuz etkiledi. Olumsuz hava şartlarından dolayı bazı meyve ve sebze bahçeleri zarar gördü.