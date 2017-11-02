Denize açılan balık tekneleri, dolu olarak kıyıya dönüyor. Hamsinin bol çıkması fiyatların düşmesine yol açtı. Daha önce 15 liradan satılan hamsi, 7,5 liraya kadar geriledi. Palamutta umduğunu bulamayan balıkçıların bol çıkan hamsi ile yüzü güldü.Balık sezonunu değerlendiren balıkçılar, deniz suyunun soğumasıyla artık tezgahların hamsi ile şenlenmeye başladığını söyledi. Hamsi avında son günlerde giderek artış yaşandığını belirten balıkçılar, "Karadeniz'de orta kısımlar hariç yer tarafta hamsi bereketi yaşanıyor. Bu da tezgahlara yansıyor. Şu an tezgahlarda hamsinin kilogramı iriliğine göre 7,5 ve 10 TL’den satılıyor” dediler.
Karadeniz'de hamsi bereketi
02.11.2017 - 09:41 | Son Güncelleme: 02.11.2017 - 09:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Karadeniz'de deniz suyunun soğumasıyla hamsi bereketi yaşanmaya başladı.
Etiketler : hamsi bereketi,karadeniz,
516302 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/516302.aspx
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