Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denize açılan balık tekneleri, dolu olarak kıyıya dönüyor. Hamsinin bol çıkması fiyatların düşmesine yol açtı. Daha önce 15 liradan satılan hamsi, 7,5 liraya kadar geriledi. Palamutta umduğunu bulamayan balıkçıların bol çıkan hamsi ile yüzü güldü.Balık sezonunu değerlendiren balıkçılar, deniz suyunun soğumasıyla artık tezgahların hamsi ile şenlenmeye başladığını söyledi. Hamsi avında son günlerde giderek artış yaşandığını belirten balıkçılar, "Karadeniz'de orta kısımlar hariç yer tarafta hamsi bereketi yaşanıyor. Bu da tezgahlara yansıyor. Şu an tezgahlarda hamsinin kilogramı iriliğine göre 7,5 ve 10 TL’den satılıyor” dediler.