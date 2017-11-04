Olay, 23.00 sıralarında Kağıthane Yeşilce Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evden kokuların gelmesi üzerine vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Eve giren ekipler Tekin K.’nın öldüğünü belirledi. Olay yerinde yapılan inceleme sonucunda Tekin K.’nın yaklaşık 2 gün önce hayatını kaybettiği öğrenildi. Tekin K.’nın cenazesi adli tıp moruna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kağıthane’de şüpheli ölüm
04.11.2017 - 07:53 | Son Güncelleme: 04.11.2017 - 07:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kağıthane’de 44 yaşındaki bir kişi evinde ölü olarak bulundu.
Etiketler : Kağıthane,
516832 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/516832.aspx
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