Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, 23.00 sıralarında Kağıthane Yeşilce Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evden kokuların gelmesi üzerine vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Eve giren ekipler Tekin K.’nın öldüğünü belirledi. Olay yerinde yapılan inceleme sonucunda Tekin K.’nın yaklaşık 2 gün önce hayatını kaybettiği öğrenildi. Tekin K.’nın cenazesi adli tıp moruna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.