Alanya ilçesinde güneşli ve sıcak havanın etkisini kaybetmesinin  ardından Keykubat Plajı'nın yaklaşık 500 ve bin metre açıklarında iki hortum  meydana geldi.Herhangi bir zarara neden olmayan hortum, yaklaşık 5 dakika sonra etkisini yitirdi.