Birecik-Şanlıurfa karayolunda Muhammed Fehmi Gayberi (25) yönetimindeki 01 AT 826 plakalı otomobil, ilçe girişi yakınlarında devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Fatma (19), Emine (25), Gönül (29) ve Songül Can (19), 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.