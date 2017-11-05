Birecik-Şanlıurfa karayolunda Muhammed Fehmi Gayberi (25) yönetimindeki 01 AT 826 plakalı otomobil, ilçe girişi yakınlarında devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Fatma (19), Emine (25), Gönül (29) ve Songül Can (19), 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 5 yaralı
05.11.2017 - 02:23 | Son Güncelleme: 05.11.2017 - 02:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Birecik-Şanlıurfa karayolunda Muhammed Fehmi Gayberi (25) yönetimindeki 01 AT 826 plakalı otomobil, ilçe girişi yakınlarında devrildi.
Etiketler : şanlıurfa,kaza,trafik kazası,
517017 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/517017.aspx
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