Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri Arman Arıkan, “Bu pulun orijinalinden günümüzde sadece 9 tane kaldı. Bunlardan bir tanesinin değeri 80 bin liradır. TBMM hükümetinin sürşarjladığı Osmanlı postaları el basması pullar nadirdir. Bunların tirajları 25 ile 2 bin 500 adet arasındadır. Osmanlı Amele Pasaport Pulu ise 75 bin liradır” dedi. Dünyada ve Türkiye’de çok değerli pul koleksiyonları bulunduğuna işaret eden Arıkan, “Bondi Beraha’nın Türk Pulları Etüdü Koleksiyonu, Orhan Brandt’ın Türk Pulları Etüdü ve Avrupa Uçak Pulları Koleksiyonu, Cemil Filmer’in Avrupa Uçak Koleksiyonu bunlardan bazıları” diye konuştu.