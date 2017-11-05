Alınan bilgiye göre, Kemerburgaz istikametinden Gaziosmanpaşa yönüne  doğru seyreden Turgut Göcen yönetimindeki içerisinde çakıl bulunan 34 KF 9487  plakalı dorse yüklü 34 HH 8959 plakalı tır, Alibeyköy Kavşağı mevkisinde freninin  boşalması üzerine önündeki Ekrem Sezer idaresindeki 34 LA 6411 plakalı sebze  yüklü kamyonete, ardından da Önder Uzunoğlu'nun kullandığı bir otobüs firmasına  ait 34 YK 0016 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Çarpışmanın etkisiyle sağa sola savrulan araçlar Mustafa Karadurdu  yönetimindeki 16 RH 390 plakalı başka bir firmaya ait yolcu otobüsüne çarptı.  Araçların arasında kalan Ömer Özcan idaresindeki 34 JP 5028 plakalı Otomobil de  bu sırada sebze yüklü kamyonete çarparak durabildi.

Kazada araç içinde sıkışarak hafif yaralanan kamyonet sürücüsü Sezer,  çevredeki vatandaşların yardımlarıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Kamyonetin  kullanılamaz hale geldiği, tırın da tekerinin patladığı kazaya karışan diğer  araçlarda da maddi hasar oluştu.

Polis, 5 aracın çarpıştığı kaza mahallinde çalışma yaparken, trafiğe  kapanan yolda trafik akışı bir süre sonra kontrollü şekilde sağlandı.

Öte yandan, kaza sırasında otobüslerde bulunan yolcular firmaların  gönderdiği midibüslerle otogara taşındı.