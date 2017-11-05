Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kocahasanlı Mahallesi, Avşar mevkisinde, domates serasının yanındaki barakaya yıldırım düştü. Ardından baraka bir anda alevler içinde kaldı. Bir süre sonra alevler barakanın bitişiğindeki domates serasına sıçradı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Barakanın Ali Teker adlı vatandaşa ait olduğu, yangın sırasında ailenin başka bir mahallede olduğu belirtildi. Olayda ölen yada yaralı olmazken, seranın tamamen yandığı bildirildi.