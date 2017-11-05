Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesi Onur Mahallesi 45066 Sokak 17 numaralı evde sabah saat 04.30'da meydana geldi. İddiaya göre, Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Dikboğaz köyünde yıllarca köy koruculuğu yapan Mehmet Şerif Kaya (57) 3 yıl önce emekli oldu. Kaya'nın 1 yıl önce eşi kanserden hayatını kaybetti. 1'i engelli 7 çocuğu bulunan Kaya, Adana'ya gelerek Onur Mahallesi'nde bir evde yaşamaya başladı. Kaya bir süre önce de çocuklarından birini askere gönderdi.

Kaya'nın evine bugün sabaha karşı gelen kişi ya da kişiler mutfağın penceresine vurdu. Sesi duyan Kaya, mutfağa gelip pencereden baktığı sırada açılan ateş sonucu kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermiler nedeniyle yaralanıp düştü. Saldırgan olay yerinden kaçtı. Bu arada, evdekilerin olaydan haberi olmazken, silah seslerini duyan komşuları olay yerine geldi. Kaya'yı yerde gören komşuları hemen zili çalıp daha sonra da polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.



Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise olayı çözmek için çalışma başlattı. Polis, Kaya'nın herhangi biriyle husumeti olup olmadığını incelerken, köy koruculuğu yaptığı için bölücü terör örgütü PKK'nın olayı gerçekleştirmiş olabileceği üzerinde duruluyor. Kaya'nın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından Mehmet Şerif Kaya'nın cenazesi yakınları tarafından alınarak Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Dikboğaz köyüne götürüldü.