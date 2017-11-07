Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Ömerağa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir restoranda çalışan E.D. ile müşterilerden Ahmet K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.D, Ahmet K'yi koltuk altından bıçakladı.

Aynı iş yerinde çalışan S.E. de tarafları ayırmak isterken bıçakla hafif yaralandı.

Sağlık ekiplerince çevredeki bir hastaneye götürülen Ahmet K. ve S.E'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olay yerinden kaçtığı öne sürülen E.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.