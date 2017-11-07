Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaralı olarak Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılan 43 yaşındaki Hasan Köseoğlu, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Köseoğlu'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Öte yandan, Bodrum Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, olayın yaşandığı yerde inceleme yaptı. Paşatarlası Caddesi'nde ikamet eden Köseoğlu, 22 Ekim'de evinin merdivenlerinde hareketsiz yattığını fark eden yakınları tarafından çağrılan ambulansla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılmış, Hasan Köseoğlu'nun beyin kanaması geçirdiği belirlenmişti. Bodrum'daki bazı gece kulüplerinde DJ'lik yapan Köseoğlu'nun, akademisyen ve siyasetçi Baskın Oran'ın üvey oğlu olduğu belirtilmişti.