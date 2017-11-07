Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, yaklaşık 10 gün önce Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, kedileri zehirleyen yaşlı bir kadın, kuyruğundan tutup çöpe attı. Yaşlı kadının 2 kediyi kuyruğundan tutup sokakta ilerlediğini gören bir vatandaş, cep telefonunu yanındaki kız çocuğuna vererek çekmesini istedi. Kadının arkasından giden çocuk, olayı cep telefonuyla kaydetti. Sokakta ilerleyen yaşlı kadın, kedileri cadde üzerindeki çöp kutusuna atarken sokakta Oyun oynayan çocuklar ve yoldan geçen vatandaşlar şaşkın bakışlarla kadının arkasından baktı. Görüntülerde kadının kuyruğundan tutup götürdüğü kedilerin ise halen ölmedikleri ve can çekiştikleri görüldü.