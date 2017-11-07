Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara’da yaşayan ve aynı ilde bir süredir kanser tedavisi gören öğretmen Handan Sivri Akcan kurtarılamadı. Cenazesi memleketi Samsun’un Bafra İlçesi'ne getirilen Akcan için bugün Kuba Camii’nde tören düzenlendi. Törene, genç öğretmenin ailesi, Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, MHP İlçe Başkanı Abdurrahman Çamaş ve çok sayıda kişi katıldı. Evli ve 1 çocuk annesi Handan Sivri Akcan, kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında Bafra Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

