Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, suç ve suçlularla mücadele kapsamında 30 Ekim ile 5 Kasım tarihleri arasında haftalık uygulama yapıldı. Yapılan uygulama kapsamında 332 adet araç ile 151 adet motosiklet kontrol edilerek, 5 bin 358 kişinin GBT sorgusu yapıldı. GBT sorgusu yapılan şahıslardan değişik suçlardan 180, hırsızlık suçundan 12 olmak üzere toplam 192 kişinin arandığı tespit edilerek gözaltına alındı.