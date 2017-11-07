Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, suç ve suçlularla mücadele kapsamında 30 Ekim ile 5 Kasım tarihleri arasında haftalık uygulama yapıldı. Yapılan uygulama kapsamında 332 adet araç ile 151 adet motosiklet kontrol edilerek, 5 bin 358 kişinin GBT sorgusu yapıldı. GBT sorgusu yapılan şahıslardan değişik suçlardan 180, hırsızlık suçundan 12 olmak üzere toplam 192 kişinin arandığı tespit edilerek gözaltına alındı.
İzmir’de 192 kişi yakalandı
07.11.2017 - 16:04 | Son Güncelleme: 07.11.2017 - 16:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir genelinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında yapılan haftalık uygulamada aranması olan 192 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : izmir,polis,yakalandı,haberler,
517710 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/517710.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER