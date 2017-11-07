Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Giresun'da 1,5 ay önce bir kişi tarafından yaralı olarak Giresun Belediyesi Hayvan Barınağına getirilen köpeğe felçli olması nedeniyle Garip adı verildi. Tedavisine başlanılan Garip'in arka ayaklarında bu süre zarfında hissiyat oluşmaya başladı.

Barınağa ziyarete gelen hayvanseverlerden birinin girişimleriyle İstanbul'dan Garip'e yürüteç temin edildi. Yürüteçle tekrar hareket etmeye başlayan Garip'in arka ayaklarının daha çabuk iyileşmesi bekleniyor.

Giresun Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Gürcan Oksal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Garip’in arka kısmının felç olması nedeniyle yürüyemediğini, köpeği 1,5 aydır tedavi ettiklerini belirtti.

Oksal, gönüllülerin vasıtasıyla İstanbul’da hayvanlar için yürüteç yapan kişiyle temasa geçildiğini dile getirerek "Köpeğin ölçüleri verilerek bir yürüteç yapıldı. Sağlıklı bir şekilde köpeğin gezmesini istedik. Çok uysal bir köpek dün yürüteci taktık, inşallah felci de düzelecek. Düzeldiği zaman çok mutlu olacağız." dedi.

Garip'e bebek gibi bakıyorlar

Oksal, şu anda Garip'e bebek gibi baktıklarını belirterek, "Yürüteci taktıktan sonra daha çabuk iyileşeceğini bekliyoruz, inşallah bir aya kadar tamamen yürüyecek diye umut ediyoruz, tedavilerine devam ediyoruz. Diğer köpekler gibi Garip de yürümeye başlayacak." diye konuştu.