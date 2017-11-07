Van’ın Çaldıran ilçesinde PKK’lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada ağır yaralanarak şehit düşen 27 yaşındaki Jandarma Üsteğmen Mehmet Sakallı, memleketi İzmir’in Ödemiş ilçesinde toprağa verildi. Şehit Mehmet Sakallı ilk olarak Beydağ Bakırköy Mahallesi’ndeki evine getirilerek helallik alındı. Şehit Üsteğmen Mehmet Sakallı’nın ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazını İzmir İl Müftüsü Ramazan Muslu kıldırdı. Şehidin naaşı ardından dualarla Bakırköy Mahallesi Mezarlığında defnedildi.
Cenazeye Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve çok sayıda vatandaş katıldı.