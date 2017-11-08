Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, 2017 yılı umre döneminde 325 bin kişi “Diyanet Umre Kartı” alarak umreye gitti.

17 KAÇAK GİDİŞ



Suudi Arabistan Hac Bakanlığı’nın resmi kayıtlarına göre ise 2017’de Türkiye’den bu ülkeye giden kişi sayısı 342 bin kişi. Bu verilere göre, 17 bin kişi “Diyanet Umre Kartı” olmadan seyahat etti.

3 MİLYON LİRA GELİR GİTTİ



Habertürk'ün haberine göre; Hac Umre Seyahat Acenteleri Derneği Başkanı Mehmet Uzuner, 17 bin açıkla Diyanet’in en az 3 milyon lira gelirden olduğunu, 170 bin lira da vergi kaçağı oluştuğunu söyledi.

Uzuner, sahte karta sahip olanların kaza, hastalık ve vefat durumunda vatandaşların sigortaları yapılmadığı için mağdur olacaklarını kaydetti.