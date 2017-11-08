Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Diyarbakır karayolu 20'nci kilometresindeki Yedikuyu kırsal mahallesinde meydana geldi. Sarımsak tarlasında eve dönen işçileri taşıyan 63 S 1588 plakalı minibüs, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarındaki kayalıklara çarptı. Kazada işçilerden 2’si ağır 9 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Şanlıurfa'da feci kaza: 9 yaralı
08.11.2017 - 21:06 | Son Güncelleme: 08.11.2017 - 21:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa’da tarım işçilerini taşıyan minibüsün kayalıklara çarpması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Diyarbakır karayolu 20'nci kilometresindeki Yedikuyu kırsal mahallesinde meydana geldi. Sarımsak tarlasında eve dönen işçileri taşıyan 63 S 1588 plakalı minibüs, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarındaki kayalıklara çarptı. Kazada işçilerden 2’si ağır 9 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler : Şanlıurfa,kaza,yaşam haberleri,
518094 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/518094.aspx
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