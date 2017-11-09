Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Eskişehir-Kütahya karayolunun Kızılinler Kavşağı’nda meydana geldi. İddialara göre Fikret U. hakimiyetindeki 26 S 7348 plakalı minibüs, virajı alamayarak yoldan çıktı. Bankete düşerek takla atan servis aracında bulunan 15 işçi yaralandı. Üşüyen yaralılara çevrede bulunan vatandaşlar montlarını verirken, polis ve jandarma ekipleri başka kazaların yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.