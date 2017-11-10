Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen ilk bilgilere göre, Kadıköy Bostancı Sahil yolunda bulunan bir kafede iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 1 kişi olay yerinde, 1 kişi de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi.