Edinilen ilk bilgilere göre, Kadıköy Bostancı Sahil yolunda bulunan bir kafede iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 1 kişi olay yerinde, 1 kişi de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi.
Kadıköy’de silahlı kavga: 2 ölü
10.11.2017 - 22:26 | Son Güncelleme: 10.11.2017 - 22:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’da Bostancı sahil yolunda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : kadıköy,silahlı kavga,istanbul,
518604 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/518604.aspx
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