Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Turunçlu Mahallesi'nde Yaşar Dağlı Apartmanı'nın birinci katından patlama sesi duyulmasının ardından büyük panik yaşayan çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, evde bulunan uçan balondan sızan helyum gazının, ocak tüpünün yakılması nedeniyle büyük gürültüyle patladığı ve dairenin PVC kaplı bir duvarının yıkıldığı belirlendi.

Aile bireyleri olaydan yara almadan kurtuldu.

Söz konusu dairede kiracı olarak kalan aileden D.T'nin, harçlığını kazanmak için uçan balon sattığı ve elinde kalanları evine getirdiği öğrenildi.

Bu arada, patlamanın yaşandığı eve 15 gün önce taşınan aileye aynı apartmandaki komşuları tepki gösterdi. Komşular polis ekipleri tarafından sakinleştirildi.

Apartman sakinlerinden Cüneyt Mansur, gazetecilere yaptığı açıklamada, mutfakta otururken şiddetli bir patlama sesi duyarak dışarı çıktıklarını söyledi.

Binada büyük bir panik yaşandığını belirten Mansur, "Aşağı indiğimde araçtan el feneri alıp arka tarafa baktım, iki odanın duvarı patlamış. Helyum gazı kokusu aldım. Kiracıya 'Ne yapıyorsunuz?' diye sordum, 'Ölüyorduk' diye sinirle cevap verdi. Polisi aradık. Tepki gösterdik tabii başka bir şey de olabilirdi." dedi.