Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 15.30 sıralarında Ovadüzü Mahallesi Ovadüzü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobiliyle Ovadüzü Caddesi’nden şehir merkezine seyir halinde olan 3 çocuk babası 55 yaşındaki İsmail Özer’i, ağabeyi 62 yaşındaki Celal Özer başka bir araçla takip etti. Kendisinin ağabeyi tarafından takip edildiğini farkeden İsmail Özer, yol vermek için aracını kenara çektiği sırada ağabey Celal Özer, yanında bulunan silahı çıkararak kardeşine 3 el ateş etti. Kurşunlardan birisinin karnına isabet ettiği İsmail Özer, direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobiliyle boş bir tarlaya girdi.

Mahalleli trafik kazası diyerek ihbar etti

Mahalle sakinlerinin trafik kazası zannederek haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Sağlık ekipleri sevkedildi. Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yapmasının ardından İsmail Özer’in silahla vurularak öldürüldüğü tespit edildi. İki kardeşin dün gece saatlerinde tartıştıkları ve uzun süredir birbirleriyle konuşmadıkları öğrenildi.

Ölen şahsın oğlu sinir krizi geçirdi

Babasının amcası tarafından öldürüldüğünü duyan Yasin Özer, olay yerine geldi. Babasının otomobil içerisinde cansız bedenini gören Yasin Özer, gözyaşlarına boğuldu.

Kardeşini vuran zanlı yakalandı

Kardeşini vurduktan sonra olay yerinden kaçan Celal Özer’i yakalamak için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, olaydan yaklaşık 1 saat sonra Celal Özer’i kardeşini vurduğu silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.